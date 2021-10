Le festival marionNEttes dans une version hors-série

Du 28 au 31 octobre, les représentations auront ainsi lieu à Neuchâtel (théâtre du Pommier, théâtre du Concert, théâtre de la Poudrière et Case à Chocs) et à La Chaux-de-Fonds (Temple Allemand et Centre de Culture ABC), ont indiqué mercredi les organisateurs. Six spectacles seront proposés au public lors du Hors-Série 2021.

L'idée a consisté à ne pas annuler l'édition 2021 de la manifestation bisannuelle, dont la dernière livraison datait de 2019, explique sa directrice artistique Corinne Grandjean, cité dans un communiqué. La périodicité du festival sera ensuite revue avec une édition dès 2022 toutes les années paires, toujours sur dix jours.

La manifestation dédiée à l'art de la marionnette a lieu dans le canton de Neuchâtel depuis 1985./ATS-tbu