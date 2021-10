Plus de 50 tonnes dans les airs

La nouvelle passerelle de la Ficelle a été posée dans la nuit de lundi à mardi à Corcelles-Cormondrèche. L’ouvrage mesure 32 mètres de long et pèse 55 tonnes. Après un voyage par camion entre St-Gall et Neuchâtel, le tablier a été installé sans accrocs entre minuit et 2h du matin.

Cette piste de mobilité douce est située le long des voies CFF. Elle doit permettre aux piétons et cyclistes de rallier le village à la gare de Corcelles-Peseux entre la fin du mois de novembre et les Fêtes de fin d’année. L’interruption de la ligne ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds a permis de gagner du temps dans ce chantier. /comm-jhi