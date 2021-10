Attention aux faux démarchages publicitaires

Mise en garde des sapeurs-pompiers neuchâtelois et de l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention. Dans un communiqué publié mardi, la Fédération et l’ECAP expliquent que diverses demandes de souscription d’annonces publicitaires ont été faites dernièrement auprès d’entreprises neuchâteloises concernant la réalisation de calendriers 2022 ou d’autres éléments de marketing. Les deux entités précisent qu’aucun projet de ce type n’est en cours dans le canton et que tout éditeur qui tente ce genre de démarche le réalise de manière abusive. /comm-jpp