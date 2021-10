Les travaux du tunnel de Gléresse débutent le 18 octobre

« Le nouvel ouvrage de plus de 2,1 km de long permettra d'accroître les capacités ferroviaires et de protéger les riverains contre le bruit », ont indiqué les CFF lundi dans un communiqué. Le tracé ferroviaire actuel date de 1861. Il sera démantelé après la mise en service du tunnel. Cela permettra de créer de nouvelles zones vertes, viticoles et d’utilité publique.

Les CFF prévoient également de transformer la gare de Douanne pour permettre un meilleur accès aux trains, en particulier pour les personnes à mobilité réduite et les clients avec poussette. Le budget du projet se monte à environ 431 millions de francs, y compris le réaménagement de la gare de Douanne. Il sera financé par le fonds d'infrastructure ferroviaire.

La première étape des travaux prévoit « d'enlever les terres viticoles et de les transporter à Cornaux afin qu'elles puissent être remises en place à la fin du projet. Des travaux de renouvellement de la ligne de contact (y compris fondations) sont également prévus à Douanne », ont ajouté les CFF. /ATS-tbu