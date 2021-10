« Et si c’était moi ? » C’est la question que la photographe Ghislaine Heger invite tout un chacun à se poser tout au long du mois d’octobre à Bienne. La Lausannoise expose en plein air, sur l’Esplanade, des portraits de personnes à l’aide sociale, autant de regards et de témoignages non pas sur une seule réalité, mais sur des parcours de vie totalement qui peuvent être totalement différents. « Itinéraires entrecoupés – Les visages de l’aide sociale », c’est l’intitulé de cette exposition :