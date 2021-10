« Vivre La Chaux-de-Fonds » fête ses 20 ans

Cet anniversaire marque également un tournant identitaire et une nouvelle dynamique pour Vivre La Chaux-de-Fonds. L'association se fera notamment connaître sous une nouvelle identité visuelle. Réalisé par l'agence chaux-de-fonnière Valo Graphic, le nouveau logo contient les couleurs des armoiries de la ville, de même qu'une reconstitution graphique du plan en damier ponctué de points jaunes représentatifs de la vie associative et culturelle de la cité. Une nouvelle dynamique renforcée par la crise sanitaire et l'annulation de nombreuses fêtes populaires dans les Montagnes neuchâteloises, souligne Jonathan Marty .