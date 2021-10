Un Monopoly 100% La Chaux-de-Fonds

Selon Evelyne Gartenmann, responsable marketing et vente pour la Suisse romande, il s’agit surtout des institutions de la ville qui ont proposé de réaliser ce plateau entièrement dédié à la cité inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces derniers ont vanté le fait d’avoir « bien assez » de centre d’intérêt pour garnir toutes les cases.







Petit bassin de population

Un bassin de 36'000 personnes pour un jeu de société apparaît toutefois comme un pari risqué, surtout que plusieurs citoyens se sont déjà procurés la version « cantonale ». Il s’agit d’ailleurs de la plus petite ville romande à avoir son édition spéciale. Mais pas de quoi décourager Evelyne Gartenmann qui croit que le public sera preneur.

Curieusement, aucun partenariat n’a été enregistré avec Ludesco, le plus grand festival du jeu de société en Suisse. Ce dernier organise sa « donzième » édition les 23 et 24 octobre après une année et demie de pause forcée due au Covid-19. Un heureux hasard selon l’éditeur de jeu du Liechtenstein qui n’exclut pas de faire sa promotion dans ce cadre.







Appel aux idées

Pour que cette version sorte comme prévu à l'automne 2022, Gaming Partners compte sur l’investissement des entreprises locales. Tout comme sur la version cantonale, il sera très vraisemblable de voir des fleurons industriels du lieu figurer sur les cases les plus chères. Enfin, l’éditeur de jeu lance un appel à la population de La-Chaux-de-Fonds pour faire part de ses souhaits quant au jeu. « Quelles rues ou quelles attractions doivent être placées sur le plateau ? Quel est votre endroit préféré ? Quelle entreprise mérite d'être à bord ? », les questions sont nombreuses et devraient permettre de cerner les souhaits du public local.

La population peut envoyer ses suggestions à l'adresse idee@unique-gaming.com. /jha