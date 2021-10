Fermeture de la route entre Le Pâquier et Les Bugnenets

Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler entre Le Pâquier et Les Bugnenets du 11 au 15 octobre. Dans un communiqué, la Commune de Val-de-Ruz annonce la fermeture complète de la route cantonale en raison de coupes de bois en forêt. Afin de garantir la sécurité des usagers et intervenants, le trafic entre St-Imier et Dombresson sera dévié par La Chaux-de-Fonds. /comm-dsa