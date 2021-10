Marché immobilier stable dans le canton

Le nombre de logements vacants à Neuchâtel n’a que peu varié en un an. Au 1er juin 2021, le taux de vacance des logements s’est établi à 2,36% dans le canton, contre 2,35% en 2020. Au total, 2'289 logements vacants ont été enregistrés, soit 23 de plus que l’année précédente, indiquent les autorités dans un communiqué jeudi. Au total, le territoire cantonal compte 97'193 logements.

C’est au Locle que le taux de vacance des logements a le plus augmenté, suivi par la commune de Val-de-Travers et celle de Neuchâtel. Il s’est stabilisé à La Chaux-de-Fonds et a quelque peu diminué dans le Val-de-Ruz. Au niveau des régions, les Montagnes neuchâteloises (+38 logements vacants), le Littoral (+12 logements vacants) et le Val-de-Travers (+11 logements vacants) enregistrent des hausses, contrairement au Val-de-Ruz (-38 logements vacants). A noter que seule la commune du Val-de-Ruz se trouve en pénurie, avec un taux de 0.9%. /comm-cer