Des appartements vides mais artistiques à La Chaux-de-Fonds

Le constat est implacable depuis plusieurs années à La Chaux-de-Fonds. Les immeubles de la ville ancienne se vident au profit de nouveaux logements parfois plus adaptés à la demande du marché et situés en périphérie ou dans d'autres communes. Cette tendance, Emmanuelle Pipoz Brossard la constate à travers les deux immeubles dont elle a hérité au coeur de la Métropole horlogère. À la rue de la Balance 10, face à la place du marché, elle peine à relouer un 4 pièces à 1500 francs par mois. Elle a donc décidé de chercher une solution. Elle entend ainsi organiser des événements éphémères pour faire vivre l'endroit et donner une visibilité à ces pièces et leurs plafonds aux moulures élégantes. Emmanuelle Pipoz Brossard: