Braquage du guichet TransN : l’auteur arrêté

Le braqueur du guichet TransN de la Chaux-de-Fonds a été arrêté. L’homme d’une cinquantaine d’années s’est rendu à la police neuchâteloise ce mercredi matin suite à la diffusion de sa photo et de l’appel à témoin. Il avait dérobé une somme avoisinant les 3'000 francs en menaçant la guichetière avec une arme de poing vendredi dernier en début d’après-midi. Domicilié dans le haut du canton, l’homme a été auditionné dans les locaux de la police neuchâteloise et a reconnu les faits. L’arme utilisée a été retrouvée et saisie. Il sera dénoncé auprès du Ministère public. /comm-cer