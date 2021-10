Retrouver une bonne qualité de vie après un cancer

Retrouver l'autonomie après un cancer est parfois une étape complexe de la reconstruction de soi. Afin d’accompagner les personnes concernées par la maladie, la Ligue neuchâteloise contre le cancer, en collaboration avec le Réseau hospitalier neuchâtelois et l’Association neuchâteloise de physiothérapie, met sur pied un programme en ambulatoire. L’objectif est de permettre aux participants de remettre leur corps en mouvement, de rétablir leur confiance en eux et les aider à se reconnecter avec la vie quotidienne et professionnelle.

La première session commence le 18 octobre. Une dizaine de personnes seront encadrées par une équipe médicale pluridisciplinaire a raison de deux matinées pendant 9 semaines. De nombreux axes seront abordés tels que l’activité physique, la gestion du stress et des émotions, des informations sur le cancer et ses séquelles, de la médecine intégrative ou encore des conseils diététiques et nutritionnels. Le programme s’adresse à toutes personnes ayant suivi un traitement oncologique. /comm-ara