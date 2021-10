Pas de vacances pour les agences

« On a de la peine à être optimistes », relève Nathalie Chuat, gérante de l’agence Val-Evasion à Fleurier. C’est par ces mots que la vice-présidente du Groupement des agences de voyage de l’Arc jurassien décrit la situation de sa branche professionnelle alors que les vacances commencent à peine.

Malgré l’augmentation du taux de personnes vaccinées et les réouvertures de plusieurs pays aux touristes, dans les montagnes comme en plaine, c’est toujours l’incertitude qui dicte sa loi au secteur du voyage.

De moins en moins de réservations

D’après les responsables d’agences de voyage interrogés, les clients finissent souvent par ne pas réserver de vacances, de peur que les mesures sanitaires évoluent trop vite dans le pays dans lequel ils se trouvent. Par conséquent, le mode de réservation en last-minute a presque totalement disparu et la Grèce, l’Espagne ou encore l’Italie et la France sont les destinations les plus prisées cet automne. Des solutions à la fois ensoleillées, peu lointaines et pour lesquelles les mesures sanitaires à respecter ne sont pas les plus contraignantes.

Aussi, certaines destinations plus éloignées et très appréciées sont toujours fermées aux touristes. C’est le cas des Etats-Unis, qui devraient rouvrir début novembre pour les personnes vaccinées.

Du travail en plus

Ces incertitudes ont déjà poussé de nombreux clients à reporter leurs vacances, et poussent les employés des agences à garder constamment un œil sur les mesures en vigueur dans les pays qu’ils promettent de faire visiter.