45 ans de rock !

Cela fait 45 ans que le photographe Joseph Carlucci écume les concerts. Il a pu photographier et rencontrer les plus grands artistes. Une vie de musique, d’images, de rock et de passion à retrouver dans son livre Hey Joseph, Where's my fucking picture then ?? 45 Years Of Rock Photography By Joseph Carlucci. Le photographe était l'invité des gourmands du matin :