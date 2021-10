Ludesco de retour en octobre

Ludesco est de retour à La Chaux-de-Fonds. Après les annulations de mars 2020 et de mars 2021 en raison de la situation sanitaire, le festival de jeux et d'expériences se tiendra les 23 et 24 octobre dans la Métropole horlogère. Avec cet événement, la plus grande manifestation du genre en Suisse espère renouer avec son public et préparer la 13e édition du 25 au 27 mars 2022.

Après l'annulation en 2020, le comité d'organisation avait décidé de préparer deux éditions au format réduit pour 2021. La première a dû être annulée en mars, mais la seconde a pu être maintenue au vu de la situation actuelle, a annoncé lundi l'association Ludesco.

Au lieu des 55 heures, les festivaliers pourront découvrir des jeux de société, des jeux de rôle et des escape games durant 27,5 heures. Cette formule au format réduit sera soumise à la présentation d'un certificat Covid. Le festival proposera des tests gratuits à certains moments de la journée. /ATS-gtr