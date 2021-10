Un motard blessé dimanche après-midi

Ce dimanche aux alentours de midi, un motard a été blessé dans un accident vers Le Prévoux (NE). Selon la police neuchâteloise, la moto conduite par un habitant de Dulliken (SO), âgé de 38 ans, circulait sur la route entre le Cerneux-Péquignot et La Brévine. A la sortie d’un virage, il s'est déporté sur la voie opposée et a percuté une voiture conduite par un habitant de Bâle, âgé de 56 ans, qui arrivait en face.

Suite au choc, la voiture s’est déportée et a fini sa course dans un talus contre un pylône téléphonique. La moto a également été projetée dans ce même talus. Blessé, le motard a été prise en charge par une ambulance et transporté à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel./comm-cde