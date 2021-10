Mettre en lumière les femmes de la région sur Wikipédia

Donner une place plus importante aux femmes de la région sur Wikipédia : c’est l’objectif d’un atelier organisé par Mémoires d’Ici et du Réseau égalité Berne francophone ce samedi à St-Imier. Le Centre de recherche et de documentation du Jura bernois a récolté de nombreuses informations sur des femmes importantes de la région et qui méritent d’avoir une page sur l’encyclopédie en ligne. Les deux entités ont mandaté l’association Wikimédia Suisse pour aider des personnes à créer du contenu, comme l’explique Flor Méchain, intervenante de l’atelier et répondante romande pour Wikimédia Suisse :