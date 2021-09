Trois plaques pour ne pas oublier les inondations à Val-de-Ruz

Un acte en toute sobriété. La Commune de Val-de-Ruz a fait poser jeudi trois plaques commémoratives dans les villages touchés par les inondations il y a deux ans. Les sites choisis sont les collèges de Dombresson et du Pâquier, ainsi que la fontaine de la rue du Tombet à Villiers. Un texte rend hommage à la personne décédée, aux habitants affectés par le sinistre et aux intervenants ayant agi dans la nuit du 21 au 22 juin 2019. « Il était important d’avoir ces rappels sur le domaine public, à la vue de tous, et que tout le monde puisse s’y rendre pour pouvoir se recueillir », a expliqué François Cuche. Le conseiller communal, en charge du dicastère de la sécurité, a assisté seul à la pose des plaques, lors d’un acte qui se voulait sans public et sans cérémonie. « C’est un moment difficile pour beaucoup de monde (…) et nous ne voulions pas en faire des tonnes », s’est justifié François Cuche.