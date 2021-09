Accès gratuit aux patinoires du Littoral pour les enfants des communes membres du syndicat

Les entrées individuelles « enfants » seront gratuites aux patinoires du Littoral. Et ce dès le 2 octobre pour les jeunes de moins de 16 ans domiciliés dans les communes membres du syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral, soit les communes de Hauterive, Milvignes, Neuchâtel et Saint‐Blaise. C’est ce que communique la Ville de Neuchâtel ce mercredi. L’objectif de cette gratuité est de faire « redécouvrir les patinoires au grand public, inciter les jeunes à bouger en hiver et inviter d’autres communes du Littoral à rejoindre notre syndicat ». /comm-tbu