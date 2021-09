Panne sur le réseau ferroviaire de la région mardi matin. A partir de 10h30 environ, tous les trains ont été supprimés sur la ligne CFF Neuchâtel-Yverdon, entre Colombier et Grandson, selon un communiqué de la compagnie de transport. Un défaut d'alimentation électrique est la cause de ce dérangement, d’une durée indéterminée. Un service de substitution est mis en place entre les gares de Neuchâtel et d'Yverdon-les-Bains. /comm-jhi