Les frangins Décosterd expérimentent mouvement et musique aux Abattoirs

De drôles d’engins prennent possession des Anciens Abattoirs à La Chaux-de-Fonds, pour le plus grand bonheur de Michel et André Décosterd. Voilà plus de vingt ans que les deux frères loclois se sont lancés dans une quête du mouvement, dans le but dans créer des œuvres musicales, au sein du collectif Cod.Act. André, le musicien, féru de musique algorithmique et Michel le plasticien mettent ensemble leur savoir-faire. Les deux artistes se sont vus décerner le Prix suisse de la musique en 2019 pour leur travail. Ils ont aussi reçu nombre de distinctions au niveau international.