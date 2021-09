Votations fédérales : les résultats à Neuchâtel

Les Neuchâtelois étaient appelés à se prononcer sur deux objets fédéraux ce dimanche lors des votations : la loi sur le mariage pour tous, qui introduit le mariage civil pour deux femmes ou deux hommes en couple, ainsi que l’initiative dite « 99% » qui entend taxer les hauts revenus issus du capital.

La loi sur le mariage pour tous a été acceptée à 63,4%. Au total, 21 communes sur 27 ont dit « oui » à l’union civile des couples homosexuels. Le « oui » le plus fort a été enregistré à Saint-Blaise (à 69,17%), suivi par Enges (à 68,37%) et Neuchâtel (à 67,64%). La loi a été refusée par plusieurs communes : Brot-Plamboz, La Brévine, La Côte-aux-Fées, Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel et Les Verrières. Le rejet le plus net vient de La Côte-aux-Fées avec un peu plus de 72% de « non ».