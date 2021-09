Le réservoir rénové de Fontaine-André reprend du service

Faire du neuf avec de l’ancien. Le réservoir de Fontaine-André à Neuchâtel a officiellement été inauguré ce vendredi. Les infrastructures, datant de 1954, ont entièrement été rénovées. Les travaux, qui avaient démarré en mai 2020, ont duré un an et demi et coûté près de 3 millions de francs. Deux tiers de ce montant ont été pris en charge par la Commune de Neuchâtel et un tiers par la Communauté des eaux de Neuchâtel (CEN).

Le réservoir compte désormais deux cuves d’un peu plus de 1'000 m3 contre une capacité de 3'000 m3 auparavant. Selon Viteos, en charge de l'exploitation, le nouveau volume est amplement suffisant et permet un meilleur renouvellement de l'eau. La station de pompage a aussi été remise à neuf, ainsi que le local technique, désormais plus spacieux. Les nouvelles infrastructures tiennent dans l’espace utilisé par l’ancien réservoir qui alimente aujourd’hui 750 ménages de la Commune de Neuchâtel.