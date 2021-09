Changement dans la continuité à la CNCI

Maintenir le dialogue avec le Conseil d’Etat neuchâtelois. Emmanuel Raffner a été élu début juillet à la présidence de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie. Il succède à Alain Marietta en poste pendant huit ans. Pendant ses deux mandats, il s’est notamment attelé à créer des liens de confiance entre la CNCI, le Conseil d’Etat et les chefs de service. Emmanuel Raffner et Alain Marietta étaient les invités de la Matinale :