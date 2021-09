Des pleurotes bio élevées à Marin

Valérie Oppliger et Julien Nicolas sont à bout touchant. Ils ont obtenu le feu vert bancaire nécessaire à la mise en route de leur projet. Pour avoir à disposition suffisamment de fonds propres, ils ont lancé une campagne de financement participatif auprès de la plateforme neuchâteloise Yes we farm. L’objectif est de récolter 30'000 francs, ce qui représente un peu moins de 10 % du budget total du projet. /cwi