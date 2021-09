Torture et mise à mort sous l’Ancien régime

La torture était encore en vigueur au 19e à Neuchâtel. Jules Aubert, étudiant à l’Université de Neuchâtel, est parti d’un fait divers pour analyser l’évolution du droit criminel à Neuchâtel sous l’Ancien Régime. Il s’agit de la condamnation à mort après torture de Schallenberger, un faux-monnayeur. Ce traitement a provoqué un scandale du côté de Berlin et du Roi de Prusse, alors souverain de la Principauté de Neuchâtel. Et pour cause : la torture est abolie dans le Royaume de Prusse depuis 1740. Jules Aubert :