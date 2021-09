Pas de Fête des vendanges à Neuchâtel mais les carrousels sont là. Malgré l’annulation de la manifestation en raison du Covid, les forains arrivent. Ils ont installé leurs attractions mardi matin sur la Place du Port et la place Alexis-Marie Piaget. Les manèges tourneront dès vendredi après-midi et jusqu’au 3 octobre. Le certificat Covid ne sera pas obligatoire. En revanche, les amateurs de voltige devront respecter les distanciations sociales et se désinfecter les mains.

Le marché de mardi matin prochain est déplacé à l’ouest de La Poste. /sma