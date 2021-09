De la tarte à l’alcool, il n’y a qu’un pas pour les pruneaux

A la fin du siècle passé, les vergers ont eu tendance à disparaître au profit de la construction. La consommation d’alcool a également baissé. Alors qu’il y avait encore trois distilleries à Auvernier il y a peu, il n’y a aujourd’hui plus que celle de la Ruelle. Et elles ne sont plus que trois destinées aux tiers dans le canton de Neuchâtel.

Daniel Beyeler aperçoit néanmoins un regain d’intérêt ces derniers temps pour les arbres fruitiers. Une aubaine pour son activité qui n’a connu que peu de changement au niveau du procédé.