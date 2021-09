Un bateau qui explore le lac de Bienne sous toutes ses facettes

Wall-B, c’est le nom d’un nouveau bateau d’exploration autonome. Il a été conçu par quatre étudiants de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) à Bienne dans le cadre de leurs travaux de Bachelor en Ingénierie automobile et du véhicule. Les objectifs du bateau : explorer le lac de Bienne, collecter des informations sur la surface de l’eau, cartographier le lac ainsi que localiser et identifier des objets qui tapissent le fond. Pour ce faire, le bateau est équipé de divers instruments comme des caméras, un sonar ou encore un capteur de température. Le professeur Peter Affolter qui a initié le projet s’est dit satisfait du résultat dans un communiqué de presse cette semaine. Il a indiqué que « les étudiants ont dû faire preuve d’une grande créativité, résoudre des problèmes complexes et travailler en équipe. Ce faisant, ils ont démontré leur capacité à mettre en pratique les connaissances théoriques acquises. »