« SCAN ton slogan », les phases finales

Ils sont trente, il en restera cinq. Trente slogans ont été retenu par le jury du SCAN sur les 264 propositions qui font suite au concours « SCAN ton slogan » lancé à la mi-août. Il est maintenant attendu que la population neuchâteloise vote, dès ce mercredi, et élise « ses slogans de prévention routière et/ou nautique préférés », explique le SCAN dans un communiqué paru ce mercredi.

« Les 5 propositions récoltant le plus de votes seront affichées dans tout le canton dès mi-octobre et ses créateurs et créatrices se verront récompensé-e-s d'une somme de CHF 500.- chacun ».

Les votes ont lieu sur le site du SCAN et les résultats seront publiés dès le 30 septembre. /comm-tbu