Augmentation des surfaces vides dans le canton de Neuchâtel

Avec respectivement 35'500 mètres carrés et 31'500 mètres carrés, les régions Montagnes et Littoral recensent l’essentiel des surfaces disponibles. Les surfaces vacantes dans les régions Val-de-Ruz et Val-de-Travers restent plus faibles, avec 2’400 mètres carrés, précise le communiqué. /ATS-tbu-jha