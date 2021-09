Divertir et faire rire les Neuchâtelois

Décortiquer l’actualité à la sauce neuchâteloise et en faire un spectacle satirique. Des sketches, des chansons parodiques et de la danse composeront « La Nouvelle Revue neuchâteloise ». Cet événement, présenté mercredi sous l'égide de l'association Pro-Création, s’inscrit en quelque sorte comme la renaissance de la revue de Cuche et Barbezat.

Sous les ordres du metteur en scène Matthieu Béguelin, les comédiens David Charles « MC Roger », Stéphanie Kohler, Carine Martin, Christian Mukuna, Mada Sierro et Raphaël Tschudi se produiront lors de neuf représentations. Elles seront jouées au Temple du Bas à Neuchâtel entre le 26 décembre et le 5 janvier, sauf le 31 et le 1er. Les précisions de l’initiateur du projet et directeur artistique de « La Nouvelle Revue neuchâteloise », David Charles Haeberli.