Projet d'agglomération déposé auprès de la Confédération

Ce projet « concrétise la perception d'un territoire cantonal unique, connecté tant aux réseaux de transport nationaux que transfrontaliers. Il contribue au renforcement de la qualité de vie et de l'attractivité du territoire neuchâtelois », ont indiqué mardi le canton et le Réseau urbain neuchâtelois (RUN).

Le programme vise à mettre les villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel en réseau, à les connecter avec leur couronne et à relier l’ensemble des régions neuchâteloises. Ses objectifs sont de favoriser l'usage des transports publics et les déplacements en mobilité douce ainsi que la réappropriation, par les habitants, des rues et des places à travers la réalisation d’aménagements urbains conviviaux.

Outre les grands projets d'infrastructures cantonaux comme les contournements autoroutiers du Locle et de La Chaux-de-Fonds, la ligne ferroviaire directe et le RER neuchâtelois, plusieurs mesures-phares du projet d'agglomération ont été identifiées. Il s'agit notamment du réaménagement et de la piétonnisation de la Place du Marché à La Chaux-de-Fonds et de la requalification de la traversée routière de Peseux et de la route des Draizes à Neuchâtel. /ATS