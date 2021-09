Mariage pour tous : le débat

Faut-il étendre le mariage aux couples homosexuels ? Les Suisses se prononcent le 26 septembre sur le mariage pour tous. Un texte qui propose de modifier le Code civil suisse afin de donner les mêmes droits aux couples homosexuels qu’aux couples hétérosexuels. RTN a ouvert le débat lundi matin avec Grégoire Cario, président de l’UDC neuchâteloise et député au Grand Conseil, opposé au projet et Baptise Hurni, conseiller national socialiste, membre du Comité unitaire et de la commission qui a élaboré le projet du mariage pour tous.