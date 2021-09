Cimetière de Beauregard sur le point d'être inauguré

« Accueillant et empli de sérénité ». C’est ainsi que la Ville de Neuchâtel présente le cimetière de Beauregard, complétement transformé après deux ans de rénovation. Dans un communiqué paru ce lundi, la Commune invite la population le week-end du 18 et 19 septembre à « découvrir comment un cimetière traditionnel, autrefois austère et fonctionnel, s’est mué en un lieu de grande sérénité, où l’accueil et l’écoute sont à l’honneur dans un cadre architectural soigné et verdoyant ».

Des visites sur rendez-vous sont prévues samedi et dimanche à 10h et à 14 heures. Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance par mail ou au 032 717 72 47. /comm-tbu