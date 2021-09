Un micro salon mobile pour un meilleur contact

L’industrie de la microtechnique se réinvente… à l’arrière d’un camion. Dix entreprises du secteur s’unissent pour mettre sur pied l’événement « Micro on tour » : un poids lourd aménagé parcourt la Suisse afin d’offrir un contact plus personnel entre ces fournisseurs et leur clientèle. L’objectif est de présenter à cette dernière tous les aspects de la chaîne des processus de fabrication de précision, de l’informer sur les dernières innovations et de lui faire découvrir des machines normalement inaccessibles au public.

« Chaque exposant sera disponible afin de faire des démonstrations, répondre aux questions sur leurs produits, mais aussi sur leur entreprise respective », affirment les organisateurs. Une « smartmachine » est également présentée sur l’un des micro-stands, fruit d’un projet de la HE-Arc Ingénierie, qui illustre les grandes avancées de la miniaturisation.