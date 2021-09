Premier bilan d'été réjouissant pour (presque) tous les sites touristiques neuchâtelois

Les mois de juillet et août se sont montrés cléments avec les sites touristiques du canton. Les Suisses, en particulier les Romands, ont comblé le déficit de touristes étrangers. Tourisme Neuchâtelois estime que parmi les touristes nationaux, environ 50% de Romands et 50% de Suisses-Allemands ont visité les sites de la région, un fait rare puisque la proportion d’Alémaniques est généralement plus importante. Autres constatations : les familles sont venues en nombre et la durée des séjours était en moyenne plus longue que d’autres années.