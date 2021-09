Rénovation : le château de Grandson voit grand

Entre rénovation patrimoniale et renouveau muséal, le château de Grandson voit grand. Ses responsables ont présenté mercredi l'avancement des travaux et le projet « Grandson 2026 », qui doivent redynamiser l'offre culturelle et touristique du monument historique.

L'ensemble des travaux, tant patrimoniaux que muséographiques, devrait être terminé pour l'année 2025, ont annoncé ses responsables, la Fondation du Château de Grandson (FCG) et la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG). Une partie des offres culturelles sera dès lors accessible.

Après une première phase de travaux de rénovation extérieure, en partie terminée, la deuxième phase concerne la rénovation intérieure. A l'horizon 2026, il s'agit de créer les espaces pour deux expositions permanentes, deux salles d'expositions temporaires, des activités de médiation et de pédagogie, un centre européen de l'arbalète ainsi que de transformer le café-restaurant.





Entre 40 et 50 millions

Sur 3’000 m2, l'intérieur du château proposera de nouveaux parcours, sécurisés et adaptés, y compris un ascenseur. Le coût total de tous ces travaux est estimé entre 40 et 50 millions de francs, a indiqué à Keystone-ATS Dominique Alain Freymond, président de la FCG. La plus grande partie est financée par la SKKG, sise à Winterthour et qui a acheté le château en 1983, précise-t-il.

L'aboutissement de ce grand chantier sera la célébration le 2 mars 2026 des 550 ans de la bataille de Grandson, soit la victoire des Confédérés sur Charles le Téméraire, en 1476. Une grande fête est prévue pour ce jubilé et le château inaugurera son exposition permanente consacrée à cet événement historique.

La même année, un jubilé transcantonal fêtera à la fois la bataille de Grandson et celle de Morat (juin 1476), qui a aussi marqué l'histoire suisse. De mars à juin 2026, des événements et festivités seront organisés entre Grandson et Morat, entre Vaud et Fribourg.





« Aventure ambitieuse »

« En s'engageant dans un projet dépassant la rénovation patrimoniale et incluant un renouveau muséal complet, les deux fondations se lancent dans une aventure ambitieuse vers un repositionnement culturel et touristique de château de Grandson », ont-elles affirmé.

« Le château doit devenir une destination évidente pour chaque Suisse et pour les touristes des pays voisins. Chaque enfant devrait venir découvrir le château et son histoire, au moins une fois durant sa scolarité », disent encore la FCG et la SKKG.

Attirant actuellement en moyenne 30'000 visiteurs par an, les deux fondations souhaitent en accueillir près de 80'000 d'ici 2030. En donnant l'accès libre à certaines de ses terrasses et à ses parcs, le château souhaite aussi devenir un lieu de passage et de loisir quotidien pour les habitants de la région.

Fief de l'une des plus nobles familles vaudoises du Moyen-Age, le château de Grandson surplombe le lac de Neuchâtel depuis le 11e siècle. Acheté par la SKKG avec l'aide de l'Etat de Vaud et de la Confédération, le monument historique est depuis exploité par la FCG et ouvert au public. /ATS-gtr