Du nouveau aux Portes-Rouges

Le nouveau quartier des Portes-Rouges se dessine. Mêlant logements divers et activités, la Ville de Neuchâtel s’apprête à réaménager l’avenue des Portes-Rouges pour en faire « un espace public de qualité ». La Ville veut ainsi « accompagner la mue urbaine des Portes-Rouges et l’arrivée de centaines de nouvelles et nouveaux habitants ». Elle souhaite également porter « une attention particulière à la végétalisation et à la perméabilisation des sols ». La vitesse sera réduite à 30km/h et seule une dizaine de places de stationnement sera supprimée au profit de nouvelles places pour motos, vélos et livraisons.

Le deuxième projet du rapport concerne la parcelle des bâtiments situés au 55 de l’avenue des Portes-Rouges détenue par la Coop. Actuellement occupée par le magasin de meubles Livique, elle sera entièrement réhabilitée pour « donner un ensemble architectural cohérent à l’esthétique soignée », comprenant une importante surface commerciale et une cinquantaine de logements dans les étages. Le rez-de-chaussée sera donc dédié à un magasin d’alimentation Coop d'environ 800 m2. La ville indique qu’« une partie des occupants des immeubles s’engageront à ne pas posséder de voiture et bénéficieront de mesures d’accompagnement spécifiques ». La première pierre devrait être posée courant 2022 ou 2023. /comm-tbu