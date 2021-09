Faire revivre la musique après la crise

On prend les mêmes et on recommence... ou presque. La Société de musique de La Chaux-de-Fonds a présenté le programme de sa 129e saison, ce mardi. Les traditionnels concerts de musique classique, qui reprennent à la fin du mois d’octobre, mettront en lumière les musiciens qui n’ont pas pu se produire à la Salle de musique en raison de la pandémie de Covid-19.







23 concerts annulés depuis 2019



En effet, les concerts ont été arrêtés subitement au début du mois de mars 2020 en raison de la crise, laissant nombre d’artistes sur le carreau. En tout, 17 concerts ont été annulés lors la saison 2020/2021 alors que six autres avaient connu le même sort l’année précédente. Comme l’annonce la Société de musique par la voix de son administratrice Alexandra Egli : « le premier drame c’est pour les artistes ». C’est pourquoi la nouvelle saison a été constituée avec des concerts qui devaient avoir lieu. Une façon de boucler la boucle par rapport à cette période de crise.