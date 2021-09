Dans les coulisses du Château : Hugo Clémence

Le socialiste Hugo Clémence fait partie des plus jeunes élus au Grand Conseil neuchâtelois. À 22 ans, ce passionné de littérature étudie les Lettres et Sciences humaines à l’Université de Neuchâtel, en parallèle à son mandat au sein du législatif cantonal. Ce Chaux-de-Fonnier, qui se destine à l’enseignement, s’engage également pour la cause estudiantine, en tant que président de la Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN).

Lors de cette législature au sein du Grand Conseil, Hugo Clémence souhaite se battre pour plus de justice sociale et une plus grande participation des jeunes à la vie politique.

Le député socialiste était l’invité de La Matinale mardi :