Initiative 99% : notre débat

« Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital ». C’est le titre exact de l’initiative des Jeunes socialistes, surnommée « initiative 99% » et soumise au vote le 26 septembre.

Le texte, soutenu par la gauche, vise à imposer plus fortement les personnes les plus riches de la population et soulager ceux qui travaillent quotidiennement pour obtenir un salaire. Pour ce faire il s’attaque au revenu du capital, soit les intérêts, les dividendes ou les revenus locatifs.

L’initiative demande que lorsque les revenus du capital dépassent un certain montant (qui serait fixé par le Parlement), ils soient imposés 1,5 fois plus que les revenus que l’on obtient en travaillant.

La droite rejette l’initiative qui risquerait, selon les opposants, de toucher les PME.

La présidente des Jeunes socialistes neuchâtelois Pauline Schneider et le député neuchâtelois Vert’libéral Auchlin en ont débattu lundi dans La Matinale :