« Du jamais vu dans la profession »

Le bois toujours victime de son succès. Depuis la fin de l’année dernière, les prix ont augmenté de manière exponentielle au niveau mondial en raison de la très forte demande venue des États-Unis et de Chine. Résultat, le bois d’exportation produit en Europe a vu son prix être multiplié par deux, voire trois. Si la Suisse et l’Arc jurassien ont mis plusieurs mois à adapter leurs tarifs, ceux-ci rejoignent désormais ceux des pays voisins. Ce sont aussi les délais qui posent problème. Si vous voulez construire votre maison avec du bois de la région, vous devrez déjà payer le double des montants pratiqués l’année passée et surtout attendre le mois de février 2022 pour être livré.





De 450 francs à 1200 francs en quelques mois



Côté chiffres, pour un mètre cube de bois lamellé-collé qui revenait encore il y a quelques mois à 600 francs en Suisse, les prix atteignent désormais le millier de francs dans la plupart des cas. Traditionnellement moins onéreux, le même produit importé d'Allemagne ou d'Autriche se négocie aujourd'hui entre 1'000 et 1'200 francs alors qu’il se vendait aux alentours de 450 francs en début d'année.