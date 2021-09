La Turlutaine, 25 ans au bout du fil

La Turlutaine est née de la réunion de plusieurs femmes au cours d’un atelier de marionnettes. La dizaine de marionnettistes est restée bénévole depuis sa création et compte pas moins de 53 spectacles à son actif.

La co-fondatrice, scénariste, bricoleuse et retraitée Jenny Jucker raconte le spectacle-anniversaire et ce que représente pour elle ces 25 années d’existence. Elle évoque également l'avenir et la réorganisation en cours.