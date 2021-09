Une bibliothèque du XXIe siècle pour le Collège latin

Bâtiment multifonctionnel, de grande qualité architecturale mais aujourd’hui vétuste. Le Collège latin « va connaître une seconde jeunesse avec le lancement, dès aujourd’hui, d’un concours d’architecture » communique la Ville ce vendredi.

« Le ou les architectes lauréat-e-s auront pour mission d’y créer une grande médiathèque, à la fois lieu de vie, d’échanges et de rencontres, centré non plus uniquement sur le document mais sur les utilisatrices et utilisateurs. Le tout avec autant d’audace architecturale que de respect de cet édifice emblématique classé au patrimoine. » Le délai de postulation court jusqu’au 13 décembre. L’objectif étant de définir une proposition optimale en matière d’organisation et d’attractivité des locaux. Le jury fera son choix d’ici février 2022. /comm-tbu