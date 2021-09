Une année à oublier pour l’ECAP

L’année 2021 restera dans les annales de l’ECAP. L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention a enregistré jusqu’ici un nombre particulièrement élevé de sinistres liés aux catastrophes naturelles. L’été a été marqué par les intempéries à Cressier, de violents épisodes de grêle ainsi que par des inondations et tout cela a un coût.

C’est la grêle tombée à plusieurs reprises au mois de juin, puis en juillet, qui a entraîné les chiffres les plus impressionnants livrés par l’ECAP. Entre 4'500 et 5'000 sinistres ont été enregistrés auprès de l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention. Les dégâts atteignent 40 à 42 millions de francs. Même en 2013, où la grêle avait fait un nombre similaire de sinistres, les dégâts s’élevaient à 24 millions de francs. Pascal Eschmann, responsable du secteur assurance de l’ECAP explique les raisons de cette différence :