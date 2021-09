Surmonter les chocs traumatiques grâce au Club 44

Le Club 44 se remet sur les rails. Le programme de fin d’année du lieu d’échange et de rencontre de La Chaux-de-Fonds a été présenté vendredi. Au menu notamment, le philosophe et pisteur français Baptiste Morizot, l’alpiniste vaudoise Sophie Lavaud et Sonia Seneviratne, climatologue qui a participé au dernier rapport du GIEC, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Sonia Seneviratne sera d’ailleurs l’invitée du Club 44 vendredi prochain pour parler de climat.