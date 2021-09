« La cybermenace sur le secteur bancaire s’est fortement accrue »

La Banque cantonale neuchâteloise a été victime d’une cyberattaque début août. La BCN se serait potentiellement fait subtiliser 1500 adresses e-mail par un hacker. L’information a été diffusée lundi par l’agence de presse économique et financière AWP. L’institution bancaire en avait fait état sur son site internet une semaine plus tôt. L’intrusion est intervenue entre les 4 et 5 août. La banque a pu rapidement circonscrire l’attaque. Mais cet événement rappelle que le secteur bancaire doit régulièrement faire face à des menaces de piratage. Les risques ont considérablement augmenté avec l’avènement du numérique. Les banques ont dû mettre en place des nombreuses couches de protection.

Le directeur de la BCN Pierre-Alain Leuenberger était l’invité de La Matinale jeudi :