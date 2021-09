Journée à école continue : l'Etat se tourne vers les communes 

Sur la base des résultats du sondage réalisé en 2020 et au vu de l'intérêt pour Ma journée à l’école, l'État de Neuchâtel lance un appel auprès des communes, des cercles et des centres scolaires neuchâtelois pour générer des projets pilotes. Pour le canton, le bien-être de l’enfant doit être au centre du dispositif, mais pas que : « Les objectifs prioritaires sont d'améliorer la qualité de vie des familles en facilitant l’organisation de la vie familiale et la conciliation entre vies professionnelle et familiale, de promouvoir l'égalité des chances des enfants, d'assurer une meilleure accessibilité des parents au marché du travail et de renforcer l'attractivité résidentielle du Canton de Neuchâtel ». À ce titre, les projets déposés devront proposer une mise en place progressive de repas de midi, de devoirs surveillés et d'une offre d'activités extrascolaires facultatives dans la journée d'école.

Le délai pour le dépôt des projets est fixé au 10 décembre 2021 et l'annonce des projets retenus sera faite en janvier 2022. Ceux-ci bénéficieront du soutien financier de l'État de Neuchâtel et de la Confédération pour la phase de conception qui se déroulera jusqu'à fin 2022. /comm-tbu