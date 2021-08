Campagne de prévention contre le surendettement

Avec la crise sanitaire qui perdure, les personnes, dont le revenu familial est faible, risquent actuellement de s'endetter pour couvrir leurs dépenses courantes, selon le Centre de recherches conjoncturelles KOF, cité dans un communiqué diffusé mardi par le canton de Neuchâtel.

Une augmentation de la précarité dans certaines catégories de la population risque de devenir visible avec un certain retard, après que la population a épuisé les solutions temporaires (crédits, emprunts, factures repoussées, épuisement de l’épargne, etc.) et après la fin des aides publiques extraordinaires. « Un point d’attention particulier concerne les personnes qui arrivent à la fin de leur droit aux indemnités chômage », a expliqué le canton.

Un flyer sera diffusé afin d'informer la population sur les aides publiques et privées à disposition dans le canton de Neuchâtel. L'objectif est que les personnes les sollicitent le plus tôt possible.

Le contenu du flyer a été élaboré en collaboration avec les services sociaux privés partenaires et certains services sociaux des entreprises. La brochure sera diffusée principalement dans les locaux des différents services publics et privés concernés, sur des présentoirs, par voie électronique et lors de l'envoi de certains courriers individuels. /ATS-tbu